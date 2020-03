© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna alla ribalta la vendita delle tre farmacie Asm. A prendere posizione al riguardo è Lega reatina. «Nel patrimonio della Asm – si legge in una nota –, società partecipata al 60% dall'amministrazione comunale e per il residuo 40% da un soggetto privato, figurano tre farmacie, quella di viale Matteucci, quella di piazza Angelucci e quella di via Martiri delle Fosse Reatine, che verosimilmente nei prossimi mesi saranno oggetto di cessione a terzi per un valore complessivo stimato intorno ai 5 milioni di euro».Per i leghisti, la scelta che si porrà è se procedere alla vendita delle tre farmacie in unico blocco oppure se realizzare tre vendite distinte, «in ogni caso con gara pubblica come per legge». «In questi giorni – continua la nota –, la Lega di Rieti, sia quale coordinamento cittadino, diretto da Gianluca Coppo, che quale gruppo consiliare, capitanato da Maurizio Ramacogi, ha esaminato con estrema attenzione la questione onde individuare una scelta condivisa che possa garantire nella maniera migliore gli interessi della collettività locale».La Lega è giunta pertanto alla conclusione che, nell'ipotesi di alienazione delle farmacie dell’Asm, sia preferibile procedere a tre vendite distinte, una per ogni singola farmacia.