RIETI - Queste le farmacie di turno nel giorno di Ferragosto a Rieti e in Sabina:



A Rieti: Ruggieri, piazza XXIII Settembre 8.



In Sabina: Poggio Nativo, Scandriglia, Torricella in Sabina.

Mercoled├Č 15 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:13



© RIPRODUZIONE RISERVATA