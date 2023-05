Lunedì 29 Maggio 2023, 00:10

RIETI - Il Comune di Rieti si prepara a pubblicare il bando di gara per l’assegnazione della gestione dell’ex farmacia del Terminillo, trasformata in dispensario stagionale dopo la richiesta inoltrata alla Regione Lazio nel dicembre 2022. Con il via libera da parte de La Pisana, il Comune - su proposta dell’assessore alla Salute, Giovanna Palomba - ha quindi approvato la delibera contenente l’atto di indirizzo per l’assegnazione del dispensario farmaceutico stagionale del Terminillo.

Una decisione - quella assunta dal Comune di chiedere la conversione in dispensario della storica farmacia “Santa Maria” di via dei Ginepri - dettata dalla definitiva chiusura dell’esercizio, avvenuta il 6 gennaio 2022, da parte dello storico farmacista Raffaele Bordi, fiaccato da incassi che nelle giornate più nere degli ultimi anni avevano fatto registrare in più di una occasione lo zero assoluto. A seguito della chiusura, il Comune aveva quindi indetto due bandi di gara per trovare una farmacia cittadina disposta a gestire anche quella terminillese, ma senza successo: il primo, riservato ai titolari di farmacia nel Comune di Rieti, durato dal 7 gennaio al 6 febbraio 2022, era andato deserto. Il secondo, dal 4 al 19 aprile 2022, stavolta “aperto alle farmacie del Comune di Rieti con selezione sulla base dell’orario di apertura proposto dai candidati”, aveva ricevuto appena una risposta e così il Comune aveva scelto di chiedere alla Regione il cambio di status della farmacia.

La Pisana ha dato il via libera nel dicembre 2022, imponendo l’apertura del dispensario per otto mesi complessivi da modulare durante tutto il corso dell’anno e con almeno 20 ore settimanali di attività, così da evitarne il funzionamento nei momenti di minor afflusso turistico. I tempi di gara per l’assegnazione dovranno dunque ora essere celeri, considerato l’afflusso turistico generato in estate dal Terminillo: e il nuovo dispensario potrebbe avere anche una diversa collocazione, “presso una sede indicata dai partecipanti”, come recita la delibera.