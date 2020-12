Comune di Rieti: servizio gratuito di acquisto e consegna spesa e farmaci urgenti per over 65

RIETI - L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, comunica che è stato attivato un servizio gratuito di acquisto e consegna della spesa e di farmaci urgenti a domicilio per gli over 65.

Per i residenti a Rieti, con più di 65 anni, che non hanno familiari o amici che possano aiutarli a fare la spesa e non sono sottoposti ad isolamento fiduciario o positivi al Covid 19, è possibile contattare i seguenti numeri:

0746287862, 0746287866, 0746287881, 0746287875 -dalle ore 9 alle ore 13 di lunedì e giovedì.

La lista della spesa dovrà limitarsi a generi di prima necessità. La consegna della spesa alimentare avverrà nelle giornate di martedì e venerdì.

Per l’acquisto di farmaci è possibile, invece, contattare i numeri 0746287881 e 0746287875 dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

Si raccomanda vivamente di utilizzare il servizio con estremo senso di responsabilità, in caso di effettiva necessità e solo per persone anziane sole, over 65, prive di supporto da parte di parenti o amici.

I volontari non potranno accedere all’abitazione e la consegna sarà effettuata all’esterno della stessa. Il servizio è gratuito ma la spesa è a carico del cittadino che avrà cura di concordare le modalità di pagamento con l’esercente indicato e individuato dallo stesso. Per i farmaci, previa consegna di prescrizione medica, le modalità di acquisto e consegna saranno le stesse.

