Fara Sabina, colori e odori di "Fiori in Farfa"

RIETI - L'Associazione culturale Vivi l'Arte propone per oggi, sabato 28 e domani, domenica 29 maggio 2022 nella suggestiva cornice dell'Abbazia di Farfa, sul territorio comunale di Fara in Sabina, l' appuntamento "Fiori in Farfa" che stavolta raddoppia, con i profumi e i colori dei fiori. A Fara in Sabina torna la mostra mercato del giardinaggio di qualità con l'Associazione culturale Vivi l’Arte il 28 e il 29 maggio all’Abbazia di Farfa, che propone un doppio appuntamento con i profumi e i colori dei fiori. Ai vivaisti e alle esposizioni delle loro collezioni di piante e fiori rari, ospitati nel Parco Cremonesi, si aggiungono le opere dei pittori dell’Associazione Romana Acquerellisti in mostra nella Sala polivalente. L’ingresso è libero per entrambe le mostre e lo svolgimento sarà trattato nel pieno rispetto delle norme ancora in vigore per la prevenzione ed il contenimento del Covid -19.

Tornando alla due giorni sarà una full immertion tra il verde e la genuinità dei prodotti tipici della Sabina e poi la mostra di piante e attrezzi da giardino i profumi che inebrieranno l’antico borgo per una due giorni che sia annunciano speciali.

“Fiori in Farfa”, la mostra mercato del giardinaggio di qualità, presso il bellissimo borgo di Farfa è il primo dei tre eventi (il 4 e 5 giugno). “Passeggiando tra le Rose a Fara in Sabina” e l’11 e 12 giugno la mostra mercato di piante insolite e rare “Tra l’Oleandro e il Baobab”) dedicati alla floricoltura presso il Comune di Fara in Sabina, che tra maggio e giugno diventa “Fara Città in Fiore”.