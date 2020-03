Rieti, la Provincia ripulisce la Farense

RIETI - La Provincia di Rieti nella giornata odierna ha ripulito e provveduto a completa bonifica della discarica abusiva presente in Strada Farense nel Comune di Fara in Sabina.



«Mai come ora c'è bisogno di prendere coscienza del rispetto ambientale» commenta il Presidente Mariano Calisse, soddisfatto insieme al Consigliere Simone Fratini per l'intervento e per aver portata a termine nei tempi e con buoni risultati la prima azione prevista nel piano 2020 di ripulitura delle strade provinciali dalle

