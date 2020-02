© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giovedì 6 febbraio si svolgerà il terzo dei laboratori dedicati al digitale che, soprattutto per la competenza di Marco Palombini, il docente social media manager, stanno avendo grande successo.Destinatarie dell'incontro, gratuito e riservato alle imprese associate, sono le pasticcerie, gelaterie, fornerie, laboratori di pasta fresca, produzione di cioccolata, marmellata, birra, caffè, di trasformazione e conservazione di alimenti e bevande in generale.Il luogo di svolgimento è la sede della Cna di Rieti in Piazza Cavour 54, dalle ore 14.30 alle 18.Verranno trattati i seguenti argomenti:- Dai media tradizionali alla comunicazione digitale- Panoramica sul digitale in Italia- Come costruire una corretta presenza digitale- Farsi trovare facilmente con Google my business- Presentare prodotti e servizi su Facebook e Instagram- Comunicare con i clienti su WhatsApp e Messenger-Come trovare nuovi clienti on-line e aumentare le vendite in negozio.Saranno presentati esempi pratici e casi reali di PMI del settore. Il resto del tempo sarà dedicato a domande, risposte, chiarimenti.È preferibile inviare una mail di prenotazione a: cna.rieti@tiscali.it .