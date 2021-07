Fara Sabina, Aps: FaraMerita scrive ad Arpa e Garante e promuove azione collettiva a difesa degli utenti

Mercoledì 7 Luglio 2021, 11:05

RIETI - La gestione del servizio idrico a Fara Sabina, su iniziativa della minoranza consiliare di FaraMerita, finisce sui tavoli dell’Arpa e del Garante regionale del servizio idrico integrato. L’azione dell’opposizione guidata da Vincenzo Mazzeo e composta da Franco Cipriani e Lara Scipioni si muove su due binari: l’irregolarità di calcolo dei canoni di consumo idrico e la verifica di conformità degli impianti farensi, fino a sfociare in una sorta di class action mettendo a disposizione dei cittadini moduli per richiedere rimborsi per somme richieste da Aps ma non dovute.

I consiglieri di FaraMerita hanno inviato due lettere, una all’indirizzo dell’Arpa, l’altra al Garante regionale del servizio idrico regionale invitando le due autorità a prendere in esame il caso Fara e contemporaneamente stanno aiutando i cittadini, che da mesi pagano costi per il servizio di depurazione e fognario di cui non godono, a richiedere indietro le somme non dovute.

Tornano così a battere sulle disfunzioni del sistema idrico integrato gestito da Aps dopo aver portato il tema in consiglio, senza che, sostengono i consiglieri di minoranza, l’assessore Giacomo Corradini abbia fornito risposte alle domande formulate.

L'azione

“Abbiamo deciso – interviene Mazzeo – di compiere un atto coraggioso, sostituendoci a un’amministrazione che pur essendo il terzo azionista della società Aps – di cui, altro aspetto anomalo che urge approfondimento e risoluzione è il 21% delle quote da parte della Provincia - non è riuscita nemmeno a far aprire uno sportello nel nostro comune, nonostante ci avesse incentrato la campagna elettorale. Una maggioranza che, nonostante le argomentazioni vaghe dell’assessore Corradini, non si preoccupa di risolvere i problemi reali dei cittadini che sono alle prese con un servizio scadente e somme esorbitanti da pagare. Per questa ragione – continua Mazzeo - noi consiglieri affiancati da un gruppo di lavoro formato oltre a noi da professionisti come Carlo Desideri, Federica De Santis, Mabel Moretti e Alessandro Spaziani, abbiamo iniziato questa azione a favore dei cittadini. Il gruppo di lavoro si è costituito in maniera informale agli inizi dell’anno al fine di offrire un supporto tecnico e di approfondimento all’attività del gruppo consiliare, recependo anche un’indicazione di metodo di lavoro proveniente dai rappresentanti locali dei partiti che sostengono il gruppo consiliare”.

Le lettere

Da questo lavoro di approfondimento sono state prodotte le lettere ad Arpa e Garante. All’Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio, Mazzeo e i suoi sulla base di “segnalazioni provenienti da numerosi cittadini circa uno stato di non efficiente funzionalità degli impianti predisposti per raccolta e depurazione delle acque reflue provenienti dagli scarichi fognari e siti nel territorio comunale” chiedono “formalmente che codesto spettabile Ente proceda a una verifica e a una successiva trasmissione delle risultanze che dovessero emergere, anche tenendo conto il costante aumento del numero complessivo delle utenze che viene registrata nel Comune di Fara Sabina, a fronte di una offerta degli impianti a disposizione rimasta inalterata”.

Al Garante del servizio idrico integrato Mazzeo, Cipriani e Scipioni sottopongono la questione del pagamento di oneri e di depurazione, del recapito di conguagli per consumi mai effettuati e dei ripetuti reclami da parte dei cittadini agli uffici Aps che restano inascoltati. “Nell’ambito della sua attività di tutela degli utenti – scrivono da FaraMerita – auspichiamo un richiamo nei confronti di Aps affinché adotti ogni opportuna misura per porre fine a questo ingiusto e reiterato addebito a carico dei cittadini di consumi tariffari e oneri accessori non dovuti”.