RIETI - «Circolazione ferroviaria fortemente rallentata nella stazione di Orte per il forte maltempo e le abbondanti precipitazioni che hanno provocato l'allagamento dei binari. Ripercussioni si stanno registrando per il traffico

ferroviario fra Roma e Firenze, sia sulla linea convenzionale sia sulla Direttissima». Lo comunica in una nota Rfi.



Le ripercussioni, intorno alle 19, si fanno sentire anche sulla Fl1, la Orte, Fara Sabina, Fiumicino aeroporto, dove si registrano alcuni ritardi, compresi tra 9 e fino a 31 minuti.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:43



