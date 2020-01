© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I termosifoni sono rotti da prima di Natale e il centro diurno Casamica di Canneto è costretto a chiudere i battenti fino a data da destinarsi. Privando di un servizio essenziale le famiglie dei 10 anziani affetti da deficit cognitivo che frequentano la struttura gestita dall’associazione Ospedale domiciliare Roma e Lazio. “Da prima di Natale – dichiara Angelo Tarizzo dell’Ospedale domiciliare che gestisce il centro ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì - che il termosifone è guasto e il Comune non ci sa dare risposte rispetto ai tempi e ai modi della riparazione. Noi siamo andati avanti fino a quando le temperature ce l’hanno consentito. Martedì mattina siamo rientrati e i locali erano talmente freddi che dopo un’ora, nonostante una stufa a disposizione, siamo stati costretti a rimandare a casa i 10 utenti. Ora abbiamo avvertito le famiglie che di fronte all’assenza di spiegazioni e indicazioni certe da parte del Comune, non possiamo far altro che chiudere e non sappiamo dire quando riapriremo”. Una situazione incresciosa che grava soprattutto sulle famiglie degli utenti.La Casamica di Canneto in questi due anni è diventata un punto di riferimento importante per i nuclei all’interno dei quali sono presenti anziani con deficit cognitivo, che vedono scombussolata la propria quotidianità (con quello che comporta) per colpa di un termosifone che il Comune non riesce ad aggiustare. Il neo assessore Maria Di Giovambattista si è detta al corrente della problematica sostenendo che “purtroppo si è resa obbligatoria la sostituzione di un componente essenziale per il funzionamento della caldaia, che non è immediatamente reperibile. Siamo certi di poter risolvere la situazione in pochissimi giorni e ci scusiamo con i frequentatori del centro per il disagio che purtroppo può capitare in questo periodo dell’anno, in cui le temperature, soprattutto di notte, arrivano anche sotto lo zero e caldaie e tubature possono subire danni di diversa entità. Appena nominata assessore – ha assicurato Di Giovambattista -, ho immediatamente richiesto una mappatura di tutti gli impianti di riscaldamenti pubblici, così da stilare insieme all’ufficio tecnico un piano straordinario di interventi che permetterà di limitare il più possibile in futuro disagi simili”. Intanto però l’emergenza resta.