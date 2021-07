Sabato 17 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Il Ministero dell’Interno torna a bussare al Comune di Fara Sabina. Lo fa con una lettera, spedita il 10 giugno all’Ente farense, in cui sono inserite una serie di richieste istruttorie finalizzate all’approvazione del nuovo piano di riequilibrio. Il secondo Comune della provincia, lo scorso 19 febbraio, ha rimodulato, tramite apposita deliberazione consiliare, il piano, ma quando l’ufficio di consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati del Ministero è andato ad analizzare la documentazione si è accorto che molti atti non erano stati allegati. Così, dopo aver esaminato i documenti inviati, è partita una lettera con la quale il Ministero chiede a Fara Sabina di fornire numerose integrazioni.

I temi

Le richieste sono contenute in due sezioni: la prima è di natura generale e la seconda concerne il risanamento. L’obiettivo dell’Interno è valutare se le misure assunte dal Comune gli permetteranno di consolidare la sua situazione finanziaria e soprattutto se sono in grado di garantire stabilità alla gestione delle finanze comunali. I termini per inviarle, a occhio e croce, stando alla data di invio della lettera che segna il 10 giugno, sono già scaduti. Entro 30 giorni al massimo l’ufficio ministeriale della finanza locale chiedeva di ricevere gli elementi integrativi, tutti sottoscritti dal sindaco di Fara Sabina e dal responsabile dell’area economico finanziaria. Tra il materiale che a febbraio è stato inviato a corredo del piano riequilibrio rimodulato, mancano soprattutto i dati relativi all’esercizio 2020 rispetto all’anticipazione di tesoreria, ai risultati di amministrazione e gestione, alla capacità di riscossione e all’analisi dei residui. Anche la sezione dei debiti fuori bilancio, a detta del Ministero, deve essere meglio descritta, allegando le relazioni dei capi di ogni settore e le motivazioni che, qualora ce ne siano, hanno portato a generare debiti non ancora riconosciuti. Rispetto alle attività di risanamento il Comune di Fara Sabina deve, infine, fornire informazioni sul piano di riequilibrio precedente, tenendo conto di tutte le azioni intraprese a partire dal 2017, illustrando con cura le misure adottate o da impiegare e chiarendone gli effetti anno per anno.