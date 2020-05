Ultimo aggiornamento: 22:58

RIETI - Il responsabile dell’ufficio ragioneria sposta il computer dalla sede comunale di Fara capoluogo alla delegazione di Passo Corese e nel secondo comune della provincia scoppia il caso politico all’interno della maggioranza. Innescato da Fara 3.0 e Fratelli d’Italia guidati da Roberta Cuneo e Simone Fratini. I due gruppi di maggioranza scrivono a segretario comunale e sindaco per chiedere chiarimenti, il vicesindaco Marco Marinangeli assicura che si tratta solo di uno spostamento logistico temporaneo, ma l’assessore al Personale, Giacomo Corradini (Fara 3.0) ritiene che smembrare la Ragioneria fosse anche solo per pochi giorni non sia mai buono.“Vista la particolare situazione di emergenza sanitaria – si legge nella nota sottoscritta da Cuneo e Fratini -, considerata l’importanza strategica sia dell’ufficio segreteria che dell’ufficio Ragioneria, preso atto delle modalità di lavoro sostenute dagli uffici anagrafe e tributi, chiedono chiarimenti circa l’opportunità di spostare alcuni impiegati dell’ufficio Ragioneria presso la delegazione comunale di Passo Corese. La sede principale ha visto negli anni una continua mobilità verso Passo Corese, si registra inoltre uno stato totale di abbandono sia dal punto di vista logistico che nella gestione del lavoro quotidiano. Appare, tranne la presenza dell’assessore al Personale, che non ci sia un’appropriata attenzione verso le necessità di uffici, come quelli sopra citati, fondamentali per l’Ente in un momento in cui la presenza deve essere diffusa su tutto il territorio, riteniamo del tutto inappropriata tale scelta”.“Non c è nessuno spostamento dell’ufficio ragioneria – assicura il vicesindaco e l’assessore al Bilancio Marco Marinangeli -, si tratta solo di una sistemazione temporanea vista la situazione e vista l’imminente predisposizione del bilancio di previsione e del consuntivo. In particolare il ragioniere sarà a Passo Corese solo in alcuni giorni e gli altri giorni manterrà la sede di Fara. In questa particolare circostanza, visto che molti dei dipendenti stanno lavorando da casa, tra i quali anche i dipendenti dell’ufficio ragioneria, è un po’ come dire che abbiamo spostato gli uffici a casa loro solo perché sono in Smart working”.“Smembrare l’ufficio ragioneria – interviene l’assessore al Personale, Giacomo Corradini - non è mai cosa buona, anche se è momentanea, perché deve fungere da coordinamento di altri uffici, come quello Tributi che è a Fara capoluogo, dove la sede e i dipendenti hanno la stessa dignità degli altri. Auspico quindi che il caposettore torni a Fara a svolgere il suo ruolo di coordinamento. Mi auguro anche che tutta la parte politica torni ad affluire più frequentemente nella sede del capoluogo, magari ricominciando a svolgere lì le riunioni di Giunta. Raggiungere Fara sarebbe anche un modo per attraversare il territorio e avvicinarsi a tutti i cittadini del comune, perché Fara Sabina è una. È una proposta che come membro di Fara 3.0 mi sento di avanzare perché lo scopo del gruppo non è dividere ma cambiare e migliorare”.