RIETI - Il parcheggio di via Servilia angolo via Sacco, a Passo Corese, è pronto da un mese, ma l'attivazione ancora non c'è: manca una ringhiera. E scoppia la polemica.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 16 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA