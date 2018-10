RIETI - E’ attesa per oggi l’ordinanza sindacale con la quale dovrà essere predisposto lo sgombero di un’ala del palazzo comunale di Fara Sabina capoluogo, dichiarata inagibile dall’Ufficio speciale per la ricostruzione. Ieri la giunta ha preso atto della scheda redatta dai tecnici dell’Ufficio regionale secondo cui, a seguito del terremoto di due anni fa, una parte dell’edificio di Santa Maria in Castello ha riportato alcune lesioni che necessitano di lavori di messa in sicurezza. L'area interessata comprende l’ufficio segreteria, le stanze di sindaco e segretario comunale, insieme ad archivio e sala giunta. Punto interrogativo sull’aula consiliare.



