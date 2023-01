Fara Sabina, un bus navetta in attivazione dal 9 gennaio per collegare Passo Corese con il McDonald’s

RIETI - Dal 9 gennaio, per raggiungere il nuovo McDonald’s di Passo Corese ci sarà un servizio navetta. In attesa che venga realizzato un camminamento protetto per attraversare la Salaria, mettendo in connessione il centro abitato di Passo Corese e il parco commerciale Tornarino, a breve la gestione del McDonald’s assicurerà un servizio di trasporto dedicato. Passata l’euforia dell’apertura, in molti, soprattutto i genitori dei ragazzi minorenni e non patentati, hanno iniziato a interrogarsi sui rischi in cui i giovani possono incorrere per raggiungere il fastfood che si affaccia sulla trafficatissima arteria stradale. «Sono preoccupazioni legittime - ammette la sindaca di Fara Sabina, Roberta Cuneo. - Per questo, abbiamo subito preso contatti con la società McDonald’s Italia, sollecitando l’attivazione di un servizio navetta che permetta ai più giovani di arrivare in sicurezza al ristorante. Mi hanno assicurato che stanno predisponendone l’attivazione e che entro il 9 gennaio dovrebbe essere tutto pronto. Verranno individuate zone di Passo Corese in cui installare fermate con l’orario delle corse e sicuramente verranno scelte quelle più frequentate dai ragazzi, come le piazze Salvo d’Acquisto e della Libertà e il polo didattico. Con probabilità ci saranno corse serali a orari prestabiliti. La società ha risposto prontamente alle nostre sollecitazioni, comprendendo la necessità del servizio. In attesa che le navette entrino in funzione, faccio appello alla responsabilità dei ragazzi affinché raggiungano il McDonald’s solo in modo sicuro».

L'attraversamento. Poi resta aperto il capitolo dell’attraversamento. «L’ipotesi più plausibile e realizzabile (come si auspica) in circa due mesi - spiega Cuneo - è un sottopassaggio adeguatamente illuminato all’altezza dell’area nota come “bar dei Mori”, unica attraversabile, che unisca Passo Corese al parco commerciale. A breve attiveremo una conferenza di servizi con la società Tornarino e Anas». Sul tema della connessione Passo Corese e Tornarino, a dicembre 2020, il gruppo di minoranza “Il Ponte”, guidato da Daniela Simonetti, presentò un’interpellanza. «Avevamo posto già due anni fa la problematica del collegamento di quell’area di sviluppo al resto del Comune - commenta Simonetti - avevamo individuato che ci sarebbero state difficoltà. Siamo felicissimi che dopo 30 anni Tornarino dia i primi segni di vita, che il territorio possa avere delle opportunità, però il problema della sicurezza resta un cardine e non si può bypassare con un servizio navetta. Per noi va risolto nell’immediato, con una sopraelevata pedonale, perché rispetto all’attuabilità di un sottopassaggio, in passato, erano emerse difficoltà di carattere idraulico».