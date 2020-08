Fara Sabina, arriva il vicepresidente del Parlamento europeo Castaldo per Mazzeo

RIETI - Iniziano ad arrivare i pezzi da novanta sulla scena politica farense, in piena campagna elettorale per le amministrative.

Sabato 29 agosto dalle 18.30 presso il Comitato elettorale di Fara Merita con Mazzeo Sindaco, si svolgerà un incontro pubblico con il Vice Presidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo e Adriana Calì esperta di fondi europei e Europrogettazione.

Gli obiettivi

“Avremo modo – spiega Vincenzo Mazzeo- di parlare in particolare di opportunità e di finanziamenti per gli enti locali e per il mondo dell'agricoltura”.

“ Questo incontro - affermano Stefano Agneni (segretario Pd) e Alessandro Bielli (M5S) -è il primo di una serie di iniziative frutto della collaborazione tra il centrosinistra e i 5 stelle, il cui obiettivo è quello di risanare e rilanciare il nostro comune" .



