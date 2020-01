RIETI - Vicesindaco per un giorno. Quello che sembra il titolo di un progetto scolastico è in realtà la sintesi dell’ultima stranezza capitata nel comune di Fara Sabina. Dove il neoassessore Maria Di Giovambattista nelle nove delibere del 31 dicembre 2019, data in cui si è riunita per la prima volta la nuova giunta, è stata trasformata in vicesindaco pur non essendolo. «Tutta colpa del sistema», si affretteranno a dire dal Palazzo.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, SABATO 11 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA