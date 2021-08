Fara Sabina, vasto incendio verso il capoluogo

Martedì 31 Agosto 2021, 14:36

RIETI - Un incendio di vaste proporzioni, in questa estate da dimenticate per le colline e i monti di Fara in Sabina si sta propagando in queste ore nella collina al di sotto della zona della Croce Rossa, la strada che sale verso il capoluogo Fara.

A fuoco sterpaglie e piante in una superficie boscata con piante, arbusti e macchia. L’incendio per via del vento ha subito assunto proporzioni preoccupanti. Sul posto vigili del fuoco, la Protezione civile ed è stato chiesta alla Sala Operativa della Regione Lazio l’ausilio di un elicottero o Canadair. Il sindaco Roberta Cuneo è in costante contatto con le squadre che stanno operando per cercare di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Si tratta dell'ennesimo incendio dopo quello tremendo di due settimane fa che sta flaggellando il territorio di Fara che ha le ferite ancora aperte menttre si trova ad arginare la nuova emergenza.