RIETI - Giunta comunale commissariata per pagare i debiti. Se i soldi non vanno dal privato, il privato, grazie alla legge, se li va a prendere. E’ arrivato a Fara il 31 dicembre scorso il commissario ad acta Antonio Guarino, nominato dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio per dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello il 16 settembre 2014 che ha visto soccombere l’Ente nei confronti di un privato.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MARTEDI' 14 GENNAIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA