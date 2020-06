RIETI - Non si chiamano neanche più per nome i membri della maggioranza. A due giorni dalla chiusura anticipata del Basilicata bis e dal durissimo videomessaggio pubblicato dall'ex primo cittadino contenente pesanti accuse nei confronti dei dissidenti, arrivano le prime (non) risposte. Il primo a reagire all'attacco di Basilicata è Simone Fratini.

Nel video Davide Basilicata appella i consiglieri di Fara 3.0 e Fratelli d'Italia come "incompetenti interessanti unicamente a posti e poltrone". Nello specico di Simone Fratini, Basilicata ritiene che "dopo averlo testato sul campo ho deciso di escluderlo, non offrendogli di proseguire nel ruolo di consigliere allo sport ricoperto nei primi cinque anni di governo, perchè ho ritenuto il suo apporto deleterio".

Questa mattina, dalla sua pagina Facebook, Fratini, senza farne il nome di battesimo afferma di "non voler adeguarsi al suo livello".

"Ho riflettuto molto riguardo le falsità dichiarate sul mio conto dall'ex sindaco di Fara Sabina - scrive Fratini - Potrei rispondere punto per punto e ribaltare completamente le accuse che mi sono state rivolte. Chi mi conosce sa che, essendo cresciuto tra la gente comune, so usare anche un gergo meno nobile per rendere ancora più chiari tali concetti ed adeguarmi al suo livello. Tuttavia da oggi ho deciso di non parlare del passato ma esclusivamente del futuro della nostra città"

Ultimo aggiornamento: 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA