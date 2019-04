© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Marco Marinangeli di dimette dal coordinamento comunale Fara in Sabina Fratelli d’Italia."Nonostante tanti anni di militanza nello stesso partito - spiega una nota di Marinangeli - mi trovo costretto ad annunciare la mia uscita da Fratelli d’Italia, insieme a tutta la classe dirigente di Fara in Sabina del partito: Emanuele Testa, Stefano Rincicotti, Lorenzo Cannella, Loreto Festuccia, Gualtiero Angelelli. Un gruppo che voglio ringraziare per l’abnegazione avuta, per il tempo e le risorse messe in questo progetto, senza mai poter contare sull’appoggio dell’intera classe dirigente provinciale, che anzi ci ha apertamente criticato a mezzo stampa nonostante nelle ultime elezioni politiche abbiamo raggiunto il 6,38% ( 2 punti in più della media nazionale) ed il 5,79% alle elezioni regionali del 2018 (1 punto in più di Rieti Capoluogo), risultati raggiunti al netto dell’uscita dal partito del Sindaco di Fara".