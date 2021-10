Fara Sabina, laboratori e libri per il finale del Festival della Famiglia

Venerdì 15 Ottobre 2021, 13:56



RIETI - Gran finale per il Festival della Famiglia di Fara in Sabina che nel fine settimana presenta due appuntamenti. Domani, sabato 16 ottobre, alle 17, presso la Sala Schuster dell’Abbazia di Farfa, ci sarà la presentazione del libro di Maria Luisa Polidori, “Quello che non sanno di te”, che affronta il tema della disabilità. Saranno presenti insieme all’autrice, il Sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo, il Consigliere regionale Sergio Pirozzi, la giornalista di Repubblica Elena Polidori, e lo storico e saggista Roberto D’Angeli, che modererà l’incontro.

Gli eventi di domenica

Domenica 17 ottobre si terrà l’evento conclusivo del Festival, con il patrocinio della Provincia di Rieti, la collaborazione della Acido Lattico Mtb Passo Corese Asd, e il sostegno di Cogetras Costruzioni Generali, Vita Flex, Autospurghi Tomassetti, BigMat e Farmacie Coviello. Dalle 10 alle 18, sarà allestito presso il Bike Park di Passo Corese, in Via XXV Aprile, il “Villaggio dei bambini”, per passare una giornata all’insegna del divertimento. All’interno del Villaggio tante attività ludico ricreative, letture animate, passeggiate sul pony, personaggi dei cartoni, e molto altro ancora. Alle 11.30 lo spettacolo di burattini, alle 15 lo spettacolo di magia e giocoleria. Per i più grandi previsto un laboratorio di droni. Presente un’area street food. L’ingresso e le attività sono gratuite. Per accedere al Villaggio sarà necessario esibire il Green Pass. Per questo, per coloro che ne avessero necessità, sarà presente un presidio sanitario che effettuerà tamponi rapidi gratuiti nei pressi dell’entrata al Villaggio, grazie alla collaborazione del Gruppo Coviello.