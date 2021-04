6 Aprile 2021

RIETI - In servizio per il controllo della zona rossa a Fara in Sabina, sventa una rapina mentre rientra a casa a Roma, nel territorio della capitale. Protagonista, un militare dell’Esercito Italiano, appartenente alla Brigata del Granatieri di Sardegna. Erano circa le 12.30 della vigilia di Pasqua, seconda giornata in cui Fara in Sabina, per limitare i contagi da coronavirus, con una ordinanza della Regione, era stata dichiarata zona rossa. Una misura che, a partire da quelle ore, determinava la presenta di militari dell’Esercito, oltre alle forze dell’ordine, per monitorare la situazione e garantire il rispetto delle norme. Il militare dell’Esercito stava facendo rientro nella propria abitazione, a Roma, in zona Tiburtina. Nella zona, il militare ha sventato una rapina a un’attività commerciale, facendo arrestare l’autore. Un malvivente, infatti, aveva appena tentato una rapina presso un negozio di frutta e verdura, a Roma. In particolare, notando la situazione concitata presso il negozio e il rapinatore fuggire, il militare si è lanciato al suo inseguimento, inizialmente fermandolo da solo, quindi con l’ausilio della polizia.