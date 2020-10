Elezioni, Sinistra Italiana circolo bassa Sabina: «Inferiore alle attese il risultato di Fara Merita»

RIETI - Il Circolo Bassa Sabina della Sinistra Italiana si è riunito, seppure da remoto, alla presenza della segretaria provinciale Nicoletta Ciferri (nella foto) per l’analisi del voto delle elezioni comunali di Fara in Sabina.

L'analisi

«Le elezioni comunali di Fara in Sabina – spiegano in un comunicato licenziato dal Circolo Bassa Sabina della Sinistra Italiana- nonostante l'impegno e la dedizione del candidato sindaco e una squadra fatta di persone di livello e competenti, sono state perse ed il risultato elettorale di Faramerita è stato molto inferiore alle attese. Il mancato rinnovamento della classe dirigente è stato il vero limite di questa campagna elettorale, di un cambiamento necessitato dalla crisi comunale ma interpretato da protagonisti consumati da altre stagioni della politica locale. Questo è il dato essenziale che ha riguardato tutti i soggetti in campo. Da questa situazione – prosegue il comunicato di Sinistra Italiana- ha trovato vantaggio la destra che ha un suo radicamento e infatti i dati delle comunali non si discostano di molto da quelli delle tornate elettorali precedenti, siano state esse elezioni amministrative o politiche, e nonostante il malgoverno del comune. non a caso commissariato, ha la capacità di irretire un parte consistente della popolazione che ha deciso volontariamente di mettersi al servizio dei vari vassalli presenti sul territorio. L’unica possibilità di vittoria in questa situazione, era quella che le due liste di destra si fossero equamente divise i voti, cosa che, purtroppo non è avvenuta».

La proposta

Sinistra Italiana passa poi a formulare le proposte. «Un fenomeno regressivo come questo ha bisogno di risposte decise, di iniziative forti che facciano sì che si riesca a rideterminare un cambio di paradigma, per cui i cittadini tornino ad essere tali . È senz’altro una battaglia dura e lunga ma è l’unica da intraprendere per tornare a vincere. Per farla è necessario che si formi una nuova classe dirigente che sappia creare empatia e riesca a connettere il popolo con la sinistra. Faramerita potrà essere l’embrione di questa nuova classe dirigente. Pertanto riteniamo che non debba diventare né l’ennesima associazione, né una sovrastruttura di partiti e personalità politiche del territorio ma una sorta di “servizio politico istituzionale” dove ciascuno può mettere a disposizione degli altri idee e proposte per migliorare la qualità della vita delle persone, con il gruppo consiliare che funga da avamposto istituzionale, con alla base un gruppo di confronto aperto a tutte le forze del centro-sinistra. Restiamo convintamente decisi che la risposta alla destra debba avvenire dalla politica e che non esistano scorciatoie “civiche”, ma che occorra fare molto bene l’opposizione e far emergere le contraddizioni della maggioranza».

