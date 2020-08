RIETI - La candidatura dell’ex consigliere di opposizione Giorgio Giovannelli nella lista Noi Fara per Marco Marinangeli sindaco ha sparigliato le carte. Giovannelli ha rotto gli indugi e scelto Marinangeli, correrà insieme ai vari Basilicata, Di Giovambattista e altri che, fino a ieri, erano dall’altra parte della barricata. Lo farà «senza chiedere poltrone o altro in cambio, ma solo nell’esclusivo interesse della comunità - le parole di Giovannelli. - Il benessere di una comunità non ha colore politico né tessera di partito». In un post su facebook, Simone Fratini, che è con Roberta Cuneo sindaco, si dice stupito della scelta di Giovannelli. «Non tanto per la collocazione politica di Basilicata & c. che, come ha voluto giustamente specificare il compagno Giorgio, è ormai totalmente estranea al centrodestra, bensì dall’endorsment all’ex sindaco e a Marinangeli, entrambi da lui sfiduciati con due diverse mozioni. Non avrei problemi, in un progetto civico condiviso, a collaborare con anime di estrazione diversa dalla mia, ma troverei inopportuno farlo con chi ho mortificato in maniera formale appena pochi mesi fa».

Giovannelli replica a Fratini, ricordandogli che due mesi fa gli aveva proposto di far parte della sua lista con un incarico di rilievo. «Capisco le difficoltà che trovi nel giustificare la tua posizione - scrive Giovannelli a Fratini - ma in questa occasione avresti fatto bene a evitare analisi di onestà e umiltà nei confronti della mia persona. Io sono responsabile di ciò che dico e ciò che faccio, ma non di quello che si intende far capire da parte tua agli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA