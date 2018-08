di Raffaella Di Claudio

FARA SABINA - E' da sempre oggetto dei disagi e delle lamentele più feroci da parte dei pendolari che da anni lo frequentano, come scritto pochi giorni fa da Il Messaggero. Ma in un futuro, che tutti si augurano sia prossimo, l'area che ospita il degradato capolinea Cotral, di fronte alla stazione ferroviaria Fara SabinaMontelibretti, sarà riqualificata. Situata nella frazione di Passo Corese (Fara Sabina), ma di competenza del Comune di Montelibretti sarà sistemata e messa a norma proprio dall'ente guidato dal sindaco Luca Branciani che sta lavorando, in collaborazione con il Cotral a un progetto che punta a dare nuova vita e dignità a quella zona. Per farlo il Comune di Montelibretti l'ha acquisita dal Demanio per 29mila euro l'anno.

«Stiamo concludendo un'enorme operazione di riqualificazione di quell'area che sarà interessata dal rifacimento di tutta la struttura del capolinea Cotral illustra Branciani - con la riverniciatura esterna e interna dell'edificio e la realizzazione di bagni con accesso dall'esterno. La sala d'attesa sarà riaperta e diventerà finalmente funzionale. Verranno create pensiline esterne che collegano il parcheggio e via Garibaldi e, nell'altra parte del nodo di scambio, sarà messa a bando una struttura di circa 400metri quadrati che avrà natura commerciale. Un progetto importante per il quale ringrazio il presidente Cotral, Amalia Colaceci, che personalmente tre volte si è recata a Passo Corese con me e ha compreso che per dare un buon servizio ai cittadini occorreva lavorare in sinergia con il comune di Montelibretti. Siamo stanchi di essere l'amministrazione che rappresenta il degrado e vogliamo trasformare quell'area in un fiore all'occhiello della Sabina».

A questo progetto di massima che è ancora in via di definizione, ma di cui molti punti sono stati già stabiliti, potrebbe affiancarsi anche la creazione di un parcheggio custodito di una parte dei posti auto presenti attualmente nel maxi parcheggio che circonda il capolinea Cotral.



IPOTESI SOSTA TARIFFATA

«Sul parcheggio non c'è nessun progetto, ed è fuori da ogni valutazione fatta con il Cotral. Si tratta soltanto di ipotesi spiega Branciani - Per dare dignità al parcheggio, si potrebbe pensare a una parte minimale da mettere a disposizione di chi, attraverso forme di abbonamento o simili, pagando una piccola quota, mi viene in mente un euro o un euro e 50 al giorno, ma faccio così per dire, preferisce lasciare l'auto in un parcheggio custodito. Ma è un in più, l'ultima delle cose cui stiamo pensando». Il Comune di Montelibretti ha acquisito anche il campo sportivo Ugo Ciabattini. «Quando sarà eventualmente messo a bando conclude il sindaco - con i tempi che saranno necessari, ospiterà comunque un impianto sportivo».

