RIETI - Il Gruppo consiliare Fara Bene Comune, critica nel merito e nel metodo le iniziative di raccolta fondi in emergenza coronavirus, così come impostate dai gruppi di maggioranza. In un documento a firma di tutte le forze che sostengono il gruuppo di opposizione, dal Pd ad Articolo1, Sinistra Italiana, Partito Socialista Italiano, Partito Comunista Italiano, viene sottolineato da un lato il fatto che il gruppo Fara Bene Comune trovi «incoraggiante che la politica, tutta, in questo momento di emergenza sia propositiva e cerchi collaborazione e unità di intenti», dall’altro però è spiegato che «le proposte dei due Gruppi di maggioranza non sono condivisibili in quanto singole iniziative».

Le iniziative non condivise e la controproposta

Entrando nello specifico, Fara Bene Comune chiarisce che «non si condivide la prima iniziativa perché noi consiglieri di minoranza non abbiamo mai percepito compensi, sin dal terremoto di Amatrice nel 2016, quando fu deciso da tutto il Consiglio Comunale all’unanimità di destinarli alla ricostruzione delle zone terremotate. La seconda, riguarda l’iniziativa di raccolta fondi che sta effettuando Fratelli d’Italia, che per noi rappresenta una fuga in avanti che non rispetta i ruoli istituzionali ed i meccanismi amministrativi. In merito a questo esprimiamo i nostri dubbi per quanto riguarda il rispetto della privacy, le regole sulle transazioni bancarie nonché la trasparenza nel meccanismo di distribuzione dei fondi che dovrebbe essere invece svolta dai preposti servizi sociali. Come già detto l’unica iniziativa utile, a nostro avviso, è quella della raccolta fondi tramite la Struttura Comunale. Diciamo questo speranzosi che la maggioranza sia della stessa nostra idea».

