RIETI - Fara Sabina diventa osservata speciale. La curva dei contagi, ieri balzata a quota 91 con 16 nuove persone risultate affette da Covid-19 è destinata a crescere. Anche se la zona rossa è lontana (scatta con il 2 per cento della popolazione contagiata e nel caso di un comune di oltre 14mila abitanti coincide con più di 280 positivi) la preoccupazione riguarda la situazione reale dei contagi, i tracciamenti e le misure di contenimento del virus. I dati dei tamponi eseguiti in laboratori e farmacie convenzionate cominciano ad allinearsi, ma la strada è ancora lunga, a scapito dei tracciamenti.

Iniziano a emergere i cosiddetti cluster natalizi, sviluppatisi nelle festività nei nuclei familiari in cui tutti i componenti risultano contagiati. Se a fine dicembre i contagi provenivano dalle scuole oggi il rischio, a Fara, è che dalle famiglie entrino nei plessi. Motivo per il quale l’istituto comprensivo di Fara Sabina oggi riprenderà le lezioni da remoto. «Era previsto a livello nazionale questo picco e ci aspettiamo ancora un aumento dei contagi a seguito dei casi verificatesi nelle scuole e anche delle festività - commenta il sindaco Roberta Cuneo. - Sappiamo che per la mole di tamponi da processare non c’è ancora un allineamento dei numeri ufficiali con quelli reali. Oggi risulta fondamentale lavorare sulla sicurezza nelle scuole e sul tracciamenti. Invito chiunque mostri sintomi a contattare il proprio medico e, se necessario, a porsi in quarantena fiduciaria. Invito chiunque abbia fatto un tampone privatamente o presso una Asl diversa da quella di Rieti, e fosse risultato positivo, a contattare il medico di base o pediatra per attivare la segnalazione alla Asl territoriale. Il numero del centro operativo comunale (348/6440792) è attivo tutti i giorni, h24, per segnalare problematiche e attivare servizi fondamentali per le persone in isolamento o in quarantena, come la raccolta rifiuti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA