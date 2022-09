Fara in Sabina, concluso il centro estivo comunale. Sindaco Cuneo: «Investiamo in servizi per famiglie»

RIETI - Si è concluso oggi a Fara in Sabina “E..state insieme a Fara”, il primo centro estivo del Comune, organizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale “Le Nuove Chimere”. Una iniziativa che ha registrato in pochi giorni il pieno di adesioni.

«Si è conclusa oggi un’esperienza bellissima per i bambini di Fara in Sabina, e noi siamo felici di aver potuto offrire questo servizio alle famiglie del nostro territorio - dichiara il Sindaco Roberta Cuneo -. Desidero ringraziare la cooperativa sociale “Le Nuove Chimere”, nella persona della coordinatrice Cristina Benvenuti, e tutto lo staff per l’ottimo lavoro svolto. Grazie alla Protezione Civile Croce Blu Sabina per la grande professionalità e gentilezza. Grazie ai giovani del Servizio Civile per il supporto dato. Abbiamo messo in piedi una squadra attenta e preparata che ha dato il massimo per i circa cinquanta bambini del centro estivo, sempre presenti ed entusiasti. Abbiamo avuto anche bambini con disabilità, che hanno vissuto un’esperienza di socializzazione e inclusione importante. Crediamo in una politica sempre più vicina alle famiglie e ai bambini, e ci auguriamo che il Ministero investa anche per il prossimo anno in questo tipo di servizi che risultano essenziali per le famiglie. Non a caso questa iniziativa in pochi giorni ha registrato un esaurimento posti. A questa richiesta di servizi cerchiamo di dare risposte concrete, com’è avvenuto lo scorso autunno-inverno con “Fara in Lab”, i laboratori pomeridiani gratuiti, e com’è stato per “E.. State insieme a Fara” che nasce per sostenere le famiglie nelle due settimane precedenti l’inizio della scuola. Lunedì sarà il primo giorno di scuola per tanti nostri bambini e ragazzi, approfitto per fare a loro e a tutte le famiglie il mio augurio per un sereno inizio di questo nuovo anno scolastico».