RIETI - A Fara Sabina una casa popolare viene assegnata a una cittadina che non ne ha diritto. L’amministrazione comunale presenta fuori termine il provvedimento per annullare l’assegnazione e il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio accoglie il ricorso della cittadina. Che di fatto non ha diritto ad occupare quell’alloggio, ma il Comune se n’è accorto troppo tardi. È l’epilogo triste di una storia di ritardi e burocrazia che si è consumata nel secondo comune della provincia, dove l’ultima graduatoria degli aventi diritto agli alloggi popolari conta 95 nuclei familiari.

Che aspettano il proprio turno, mentre qualcuno gode di un bene che non gli spetta.



