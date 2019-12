RIETI - Il Ministero dei Beni Culturali ha deciso il trasferimento nel museo di Fara Sabina, di tutti i reperti archeologici recuperati nella tomba di Eretum, tra i quali il carro del principe sabino.

Il carro, recuperato dal museo di Copenaghen nel 2015 dopo una paziente trattativa e restaurato in Italia, si trova oggi nel Museo Nazionale Romano. Ringrazio il Ministro Franceschini per il lavoro relativo al rientro in Italia del carro e per la scelta del museo di Fara Sabina, dove i reperti arriveranno nei prossimi mesi.

"Una notizia importante per Fara Sabina - scrive su facebook il deputato Fabio Melilli. - Un ringraziamento oltre che a Fabio, va al Ministro Dario Franceschini". © RIPRODUZIONE RISERVATA