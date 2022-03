Fara Sabina, la biblioteca comunale compie 20 anni: le celebrazioni si terranno il 4 marzo

RIETI - La biblioteca comunale “Abate Alano” di Fara Sabina compie 20 anni di attività. Venti anni di letture, incontri, ricerche, storie vissute e tramandate. Un compleanno speciale che sarà celebrato il 4 marzo 2022 alle ore 11 nella sede di Largo Enrico Fermi e nel corso del quale verrà presentato al pubblico un racconto su Villa Traversa, immobile che accoglie la “Abate Alano”. Nelle parole della storica bibliotecaria Ivana Sinceri, autrice del racconto su Villa Traversa, è possibile cogliere tutto l’amore e la passione profusi in 20 anni di gestione della struttura comunale che è attiva dal 28 febbraio del 2002.

“Sono 20 anni che la biblioteca comunale "Abate Alano" opera sul territorio – spiega Ivana Sinceri -. E' un traguardo raggiunto nel corso degli anni con il supporto dei sindaci e degli assessori che nel tempo si sono succeduti. Quella che invece c'è sempre stata ed ancora oggi è con me, è la mia collega Anna Maria Picarelli che ancora mi supporta e mi sopporta. Ma oggi voglio ricordare anche le altre colleghe che sono state con me: Teresa Esposito, Simonetta Simonetti, Sabrina Simonetti, Clotilde Crescenzi, Mirella Ceccarelli (che purtroppo ci ha lasciato), Antonietta Cassar. Ma senza l'opera preziosa dei miei colleghi operai tante cose non avremmo potuto farle e allora ringrazio Giulio Franceschelli, Zaverio Rossi, Marcello Placidi, Paolo Polioni, Raimondo Proni, Giampietro Tanteri. E Franco Pinzari e Luigia Lupi che da lassù, sanno perché. Ringrazio la responsabile del settore, dottoressa Maria Luisa Agneni con la quale condivido ogni decisione. Il 4 marzo prossimo, alle ore 11 in biblioteca celebreremo il ventennale e questo grazie al lavoro di squadra con il nostro Sindaco Roberta Cuneo. Per l'occasione – conclude - ci sarà la presentazione di un racconto scritto da me sulla Villa Traversa che oggi è la sede della biblioteca comunale”.