di Raffaella Di Claudio

RIETI - Il sindaco Davide Basilicata costretto al tagliando di metà legislatura. Che dovrebbe concretizzarsi in un rimescolamento delle deleghe previsto entro fine ottobre. Un inedito per la storia amministrativa di Basilicata che si è sempre vantato della coesione della sua maggioranza. Frutto delle pressioni del gruppo dei dissidenti di maggioranza, oggi composto dall’assessore Giacomo Corradini e i consiglieri Fabio Bertini, Simone Fratini e Mauro Pinzari. Certo, nessuno si aspetti effetti speciali: la giunta non...