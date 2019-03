RIETI - Il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata, prepara la "cacciata" dalla maggioranza di Fabio Bertini. Che il suo collega di partito, nonché membro del direttivo provinciale della Lega, noto per non avere peli sulla lingua, abbia osato disturbare il manovratore a tal punto da essere tolto di mezzo? Può darsi. Fatto sta che da giorni il primo cittadino di Fara Sabina, vicecoordinatore del Carroccio reatino, sta lavorando alacremente per mettere alla porta Bertini.



