RIETI - I dati che Davide Basilicata decide di diffondere, in esclusiva a Il Messaggero, sono un test sulla sua persona e sull’operato svolto alla guida di Fara Sabina. Un esame dal quale Basilicata esce promosso. Almeno a leggere gli esiti del sondaggio svolto da Ipsos a Fara, su commissione del comitato elettorale Noi Fara per Marco Marinangeli sindaco. In tre item viene ricostruita la percezione che il campione selezionato (49% uomini e 51% donne), ha avuto dell’ex sindaco e della chiusura anticipata del Basilicata bis. Trecento le interviste e nel panel il 17% è compreso tra 18 e 34 anni, il 31% tra 35 e 50, il 29% tra 51 e 65 e il 24% ha più di 65 anni. Il 29% dei selezionati ha un orientamento di sinistra e centrosinistra, il 17% si dichiara di centro, il 27% di centrodestra, il 13% di destra ed estrema destra, il 13% non si esprime. Nel 2016 il 44% degli intervistati dichiara di aver votato Noi Fara, il 17% Fara bene comune, il 5% M5s, il 4% Farainmovimento e il 30% dice di non ricordare. Delle tante domande (dall’opinione sull’azione amministrativa di Basilicata e sulla caduta dell’amministrazione alla gestione Covid, fino all’idea degli intervistati sui 4 candidati e l’intenzione di voto), solo alcuni esiti vengono per ora resi noti. Tra questi c’è l’affluenza alle urne che si annuncia altissima. In base alle risposte, l’84% degli intervistati andrà a votare.

I risultati

Ma sono tre gli aspetti che Basilicata decide di evidenziare e parlano di lui e dell’azione svolta insieme ai fedelissimi Marinangeli e Maria Di Giovambattista. Alla richiesta di esprimersi sull’operato dell’ex sindaco, il 57% degli ascoltati lo ha giudicato positivo. Come positiva è stata la gestione dell’emergenza Covid-19 per ben il 73%. La caduta anticipata dell’amministrazione nel periodo dell’emergenza sanitaria è stata letta in maniera molto negativa dal 41% del campione, abbastanza negativa dal 35% e poco negativa dall’11%. Numeri che, oggi, a pochi giorni dall’appuntamento alle urne, Basilicata agita come un trofeo. «I risultati del sondaggio realizzato da Ipsos sulla nostra città mi riempiono di orgoglio - commenta l’ex primo cittadino - visto che quasi il 60% dei cittadini hanno espresso un giudizio positivo sui 9 anni in cui sono stato sindaco della nostra bellissima città. Voglio ringraziare i tantissimi cittadini che trasversalmente hanno espresso stima e apprezzamento per la mia persona, il vostro supporto e la fiducia sono stati fondamentali durante questi lunghi e proficui anni al governo della nostra Fara». Poi l’affondo verso “i traditori” di Uniti per Fara. «Un altro dato di cui eravamo certi è il giudizio negativo espresso da quasi l’80% dei cittadini - sottolinea - sulla caduta dell’amministrazione a causa di un gesto vile e sciagurato da parte di Roberta Cuneo, Giacomo Corradini e degli altri traditori che in questo tragico momento, in cui la crisi sanitaria non demorde e quella economica si acuisce, hanno lasciato la città senza guida. La stessa che ha ricevuto il 73% di giudizi positivi sulla gestione dell’emergenza Covid-19 nella nostra città, risultato questo impossibile senza il lavoro fatto da Marco Marinangeli e Maria Di Giovambattista, rispettivamente vicesindaco e assessore all’epoca della crisi gli unici che sono stati al mio fianco in uno dei momenti più difficili della storia della città e dell’Italia, a dimostrazione che - conclude in una sorta di appello al voto - solo con noi di nuovo alla guida, la città sarà pronta ad affrontare una nuova seconda ondata».



