Fara Sabina, successo per Arti e Mestieri

RIETI - Grande successo per la manifestazione “Arti e mestieri” a Fara in Sabina.

Una grande affluenza di pubblico ha decretato il successo lo scorso fine settimana per la manifestazione “Arti e mestieri”, rassegna di musica Reppetugna, che si è svolta a Fara in Sabina, in occasione della ricorrenza del Santo patrono della Città, Sant'Antonino. L’evento ha visto alternarsi sul palco di piazza Garibaldi gruppi di musicisti e cantori provenienti dal centro Italia, proponendo musiche e ballate antiche della tradizione popolare.

L'organizzazione. La manifestazione comunale, organizzata dalla Pro loco di Fara in Sabina con la collaborazione di tante associazioni tra cui Faraway, Monti Elci e il comitato parrocchiale, è tornata a richiamare turisti e riunire le frazioni del Comune che hanno ritrovato nella musica di tradizione un filo conduttore che unisce e avvicina. La manifestazione si è arricchita inoltre di tanti artigiani e dalla gradita sorpresa della sosta delle auto d'epoca "francesine", che hanno attirato l'attenzione dei tanti visitatori.