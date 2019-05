RIETI - Minaccia e si scaglia contro il capotreno, poi si barrica nel bagno di un vagone. Da dove riescono a tirarlo fuori solo i carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Fara Sabina, per trarlo in arresto. L'episodio si è verificato nella serata di martedì alla stazione ferroviaria di Passo Corese. L'uomo, 20 anni, originario del Camerun e già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette per restistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio (il treno è rimasto bloccato per quasi 30 minuti) e vilipendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA