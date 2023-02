Fara Sabina, sciopero degli studenti del liceo Rocci

Mercoledì 15 Febbraio 2023, 09:41







RIETI - Studenti in sciopero al liceo Lorenzo Rocci di Passo Corese. Alla base della protesta messa in atto dai ragazzi del Rocci ci sarebbero problemi strutturali che da tempo riguardano gli edifici dell'istituto. Su tutti: i bagni che, per un mal funzionamento del sistema fognario periodicamente si intasano diventando inaccessibili per centinaia di studenti. Non meno preoccupante, infine, la carenza di parcheggi a servizio del frequentatissimo polo didattico. La manifestazione nel corso della mattinata si sposterà in corteo sotto gli uffici del Comune di Fara Sabina.