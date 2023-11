Fara Noir, presentazione del libro di Simone De Fraja “Morti grottesche di personaggi illustri del medioevo”

RIETI - Appuntamento sabato pomeriggio dalle 17 col Fara Noir di Fara Sabina con la presentazione del libro di Simone De Fraja "Morti grottesche di personaggi illustri del medioevo", Letizia editore. La presentazione nella Sala d’Armi nel centro storico di Fara.

Il Festival

Dopo i primi due anni di «rodaggio» (2022 e 2023) il Fara Noir è ora, a partire dall’edizione 2023-2024, un «festival letterario stabile», organizzato dall'Ufficio Cultura del Comune insieme alla Proloco di Fara in Sabina che, nel corso dell’anno, propone eventi culturali quali presentazioni di libri e seminari brevi, su tematiche criminologiche e sulla letteratura noir, in varie location del territorio di Fara in Sabina.

Le attività proposte riguardano in special modo presentazione di saggi criminologici e romanzi noir, seminari sulla scrittura creativa, incontri con personaggi del mondo della cultura e del giornalismo, giochi investigativi, workshop di criminologia e scienze forensi. Il Direttore scientifico e responsabile tecnico del festival è Marco Strano, psicologo e criminologo, già Dirigente della Polizia di Stato.

La programmazione

Il festival vede al suo culmine un evento di due giorni (Fara Noir Summer Festival) che si svolge ogni anno nel periodo estivo nella «passeggiata» di Fara in Sabina, nel corso del quale viene dato ampio spazio ad interventi delle Forze dell’Ordine che presentano soprattutto le loro attività di investigazione scientifica e ad alcune presentazioni di libri, nonché "giochi investigativi" e degustazione di prodotti tipici locali.

Il Fara Noir è patrocinato dal Centro Studi per la Legalità, la Sicurezza e la Giustizia ed è legato a doppio filo con la trasmissione televisiva «Crime Café», diffusa su internet dall’emittente Next-V sui canali twitch e Youtube.

Ogni attività che si svolge nell’ambito della rassegna viene infatti ripresa e mandata poi in onda dall’emittente. Il Fara Noir dispone di un sito web, di una pagina Facebook e di profili istagram e twitter dove vengono divulgate le sue attività.

Il Fara Noir è sponsorizzato da alcune prestigiose case editrici tra cui «Aracne» e «La Bussola» che a seguito di un protocollo di intesa si sono impegnate a inviare i loro autori nei vari eventi nel corso dell’anno ed all’evento estivo.