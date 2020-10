Fara Music Festival, in streaming la XIV edizione dal 6 al 21 novembre

RIETI - Un’edizione speciale che anche quest’anno, nonostante il periodo difficile per i concerti live, prosegue con una programmazione ricca di grandi artisti. Dal 6 al 21 novembre si terrà la XIV edizione del Fara Music Festival con due concerti giornalieri in diretta streaming dal Tube Recording Studio, il primo a partire dalle 16:00 ed il secondo dalle 21:00. In totale saranno 18 le formazioni che prenderanno parte alla manifestazione tra le grandi stelle del jazz italiano ed internazionale e le più interessanti nuove proposte presenti nella penisola. Il grande assente di questa edizione sarà il pubblico che, visto lo stato d’emergenza legato alla pandemia, potrà guardare i concerti via Internet. Un messaggio importante portato avanti da un Festival che ormai, nel Lazio e in Italia, rappresenta un punto fermo per la cultura, la musica ed i concerti live. Pertanto anche l’edizione di quest’anno sarà in compagni di artisti di grande livello a cui mancherà soltanto il calore della gente, costretta a guardare i concerti da casa. Tra questi ci saranno Rita Marcotulli, Danilo Rea in piano solo, Luca Aquino con il suo progetto aQustico, Fabio Zeppetella in duo con Dario Deidda, Roberto Gatto Imperfect Trio, Pietro Lussu con Alice Ricciardi.

«Quella di quest’anno – spiega il direttore artistico Enrico Moccia – sarà un’edizione straordinaria legata purtroppo allo stato d’emergenza presente in Italia e nel mondo. Nonostante tutto abbiamo deciso di proseguire con la programmazione e terminare la quattordicesima edizione con una rassegna realizzata in streaming. Sono orgoglioso e onorato di portare avanti un Festival anche nell’ottica di supportare tutta la filiera che ruota intorno alla rassegna: dagli artisti, ai tecnici, fino ai consulenti ed esperti di comunicazione. Il valore che ricorderemo, una volta messa alle spalle questa pandemia, sarà quello di essere tra i pochi ad aver realizzato un Festival nonostante tutti gli impedimenti. Dopo averlo programmato in estate, siamo stati costretti in seguito a riformularlo per novembre con l’idea di realizzare i concerti aperti al pubblico. Purtroppo dopo questo DPCM non avremo questa possibilità e lo faremo in streaming dal Tube Recording Studio. Invitiamo tutto il nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto negli anni a seguire la manifestazione sia sui canali social del Fara Music Festival e sul portale!».

FARA MUSIC FESTIVAL

EDIZIONE XIV

Dal 6 al 21 novembre

Inizio primo concerto ore 16:00

Inizio secondo concerto ore 21:00

Diretta streaming dal Tube Recording Studio

Via Farense 55, Passo Corese di Fara in Sabina.

Si potranno seguire i concerti dalla pagina del Fara Music Festival

https://www.facebook.com/faramusicfest

LA PROGRAMMAZIONE

6 NOVEMBRE

Simone Basile – ore 16.00

Manuel Magrini – ore 21:00

7 NOVEMBRE

No Trio For Cats – ore 16:00

Fabio Zeppetella Dario Deidda Duo – ore 21:00

8 NOVEMBRE

Paride Pignotti – ore 16:00

Walter Ricci – ore 21:00

13 NOVEMBRE

Mistura – ore 16:00

Mariano Colombatti Quartet – ore 21:00

14 NOVEMBRE

Elias Lapia Trio – ore 16:00

Luca Aquino aQustico – ore 21:00

15 NOVEMBRE

Roberto Gatto Imperfect Trio – ore 12:00

Bear Trip – ore 21:00

19 NOVEMBRE

Valentina Fin Trio – ore 16:00

Pietro Lussu Alice Ricciardi – ore 21:00

20 NOVEMBRE

Ergio Valente Trio – ore 16:00

Danilo Rea piano solo – ore 21:00

21 NOVEMBRE

Quasar – ore 16:00

Rita Marcotulli, piano solo – ore 21:00

