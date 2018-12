© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il progetto Fantrek nasce dal desiderio di fare dell'escursionismo uno strumento di consapevolezza della ricchezza data dal camminare in natura.Fondato dal reatino Marco Franceschini e dal romano Fabrizio Sabatini, propone periodicamente attività escursionistiche attraversando le bellezze naturalistiche del centro Italia con i suoi borghi.Domenica è in programma una escursione ad anello sui monti Sabini, al monte Pizzuto e al monte Macchia Gelata da Poggio Perugino.“Da lì - spiegano gli organizzatori – potremmo ammirare gran parte dell’Italia centrale: dalle vette dell’Appennino fino alla valle del Tevere, al monte Soratte, alla piana ternana e a quella reatina”. 12 chilometri con un dislivello di 800 metri e una durata di circa sei ore. Obbligatorie le scarpe da trekking, è consigliabile vestirsi a strati con indumenti traspiranti e antipioggia e usare i bastoncini. L’appuntamento è alle 9 a Contigliano, davanti al bar “Il Giardino” in via della Repubblica 9/A. Per chi arriva da Roma il ritrovo è alle 7.30 alla fermata Rebibbia della metro B, davanti al bar “Antico Casello”. Per maggiori informazioni e prenotazioni 329-3637813.