CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - Crisi economica in via di conclusione o meno, la situazione delle famiglie rimane spesso critica. E, nel tempo, crescono i livelli di indebitamento con banche e istituti finanziari. Il Reatino, pur in condizioni migliori di altre realtà, non fa eccezione. La fotografia è stata scattata dalla Cgia di Mestre, che ha elaborato, provincia per provincia, l’indebitamento delle famiglie italiane. Si tratta di quanto le famiglie abbiano accumulato come passivi verso gli istituti bancari. Rieti si colloca in 76esima...