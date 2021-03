Rieti, famiglia chiusa in casa: intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine

RIETI - I Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Posta, con l'ausilio di una squadra della sede centrale di Rieti, sono intervenuti ieri a Borgovelino in supporto operativo alle forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia di Stato, e ai Sanitari del 118.

La presenza dei Pompieri si è resa necessaria in quanto una famiglia, residente in zona, era chiusa in casa. L'accesso nell'abitazione, da parte di tutti i soccorritori, ha richiesto una lunga azione di dialogo che si è conclusa positivamente dopo circa tre ore e la situazione è tornata alla normalità con i Vigili del Fuoco rimasti a presidiare l’area per la sicurezza e l’incolumità dei soggetti coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA