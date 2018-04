RIETI - Aumenta la gamma dei servizi offerti al cittadino, dalle farmacie Asm. Da qualche giorno è infatti possibile effettuare l’autoanalisi del sangue per il controllo del profilo lipidico e di quello glucidico, presso le farmacie Asm 2 di piazza Angelucci fronte Centro commerciale Futura e la farmacia Asm 4 in via Martiri delle fosse Reatine, nel quartiere di Quattro Strade.



Grazie a un’apparecchiatura di ultima generazione è possibile monitorare, attraverso il prelievo di 1-2 gocce di sangue, importanti parametri quali colesterolo, trigliceridi, HDL, LDL per quanto concerne il profilo lipidico; mentre per quello glucidico è possibile misurare l’emoglobina glicosilata, utile ai fini diagnostici per pazienti diabetici e che viene calcolata facendo la media dei livelli di glucosio degli ultimi novanta giorni.



Il primo a sottoporsi al test è stato il presidente Alessio Ciacci, che ha condiviso e dato seguito alla richiesta di introdurre questo nuovo servizio proposto dal personale delle farmacie Asm. «Iniziamo da oggi – afferma Il presidente Alessio Ciacci - un nuovo importante servizio pubblico rivolto a tutti i cittadini che intendano monitorare parametri rilevanti per la propria salute ed il proprio benessere. Le farmacie Asm vogliono essere sempre più a servizio della cittadinanza per costruire luoghi dedicati non solo alla vendita di farmaci ma anche all’assistenza, alla formazione e alla prevenzione».



Cresce così il numero di screening effettuabili comodamente e in tempi rapidi presso le farmacie del gruppo, l’analisi capillare del sangue si aggiunge ai servizi di telemedicina già attivi quali l’holter pressorio e l’holter cardiaco che è possibile effettuare a prezzi calmierati e in linea con quelli applicati dal servizio sanitario regionale.



L’individuazione delle farmacie presso le quali erogare il servizi di autoanalisi e quelli di telemedicina ha tenuto conto da un lato della possibilità di offrire il servizio, come nel caso della farmacia Asm 4, a residenti di un quartiere periferico con un alto tasso di persone anziane non automunite, dall’altro della facilità di fruizione del servizio garantita dall’orario continuato che osservano le farmacia Asm 1, Asm 2 e Asm 4 , aperte tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.





Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA