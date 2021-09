“Sport siamo noi”, col Fai prendono il via le attività integrate del progetto portato a Contigliano dall'Aics

Giovedì 16 Settembre 2021, 17:51

RIETI - Appuntamento sabato 18 settembre alle 14:30 presso il Castello di Terria che per questa occasione, grazie al Fondo Ambiente Italiano – Gruppo di Rieti e alla Capogruppo la dottoressa Emanuela Varano, aprirà le porte dei suoi giardini ai partecipanti del progetto “Sport Siamo Noi”. L’Aics Rieti, a seguito del finanziamento ottenuto da Sport e Salute, da giugno sta consentendo ad oltre 50 bambini residenti nel Comune di Contigliano, partner del progetto, di poter effettuare gratuitamente la pratica sportiva - dopo lo stop imposto dalla pandemia - nelle discipline del pattinaggio, dell’atletica leggera e del tennis seguiti dai tecnici sportivi individuati tra le associazioni coinvolte (Asd Pattinaggio Rieti, More Sport Asd, Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, Kyalamy Ranch Asd).



Oltre alla parte sportiva, rivolta esclusivamente a giovani tra i 6 e i 14 anni, che durerà per sei mesi, un altro aspetto progettuale prevede il coinvolgimento delle loro famiglie nelle attività cosiddette integrate, che coniugano cioè la pratica sportiva con attività di carattere ambientale e culturale.



Nell’incontro di sabato pomeriggio, il primo di sei eventi, i partecipanti, suddivisi in gruppi e nel rispetto della normativa Covid vigente, saranno condotti a turno all’interno della proprietà dalla storica dell’Arte la professoressa Letizia Rosati, dalla Professoressa di Storia Elena Adriani e dall’Archeologo professor Simone Nardelli - tutti volontari del Fai Rieti - alla scoperta degli aspetti storici, antropologici e culturali della dimora e del territorio circostante; i gruppi si alterneranno tra la visita guidata e l’attività motoria grazie alla presenza dei tecnici sportivi Gabriele Annibali (Atletica Studentesca Rieti) e Aleandra Culcasi (laureata in Scienze Motorie e tecnico della More Sport Asd).



Sarà quindi un’occasione per stare all’aria aperta, fare del sano movimento e approfondire la conoscenza del proprio territorio.



Per tutti gli aggiornamenti: https://www.facebook.com/AICS.Rieti