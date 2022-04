Rieti, ex zuccherificio: il consiglio comunale approva l'interesse pubblico al progetto di Coop centro Italia

RIETI - Dopo quasi sei ore di discussione, interventi-fiume e scambi piuttosto accesi fra maggioranza e opposizione, il Comune di Rieti approva la delibera che sancisce l'interesse pubblico nei confronti della riqualificazione dell'ex zuccherificio per la realizzazione del progetto del "Parco urbano" proposto da Coop Centro Italia.



Il consiglio comunale ha infatti appena votato l'atto proposto dall'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Emili con 19 voti favorevoli, 5 contrari, 9 assenti



Delibera approvata che apre ora la strada all'iter necessario per il permesso a costruire in deroga agli strumenti urbanistici.