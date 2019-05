IL PROGRAMMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nonostante un inizio maggio con temperature ben al di sotto delle aspettative, cresce l’attesa del periodo estivo per la città di Rieti e per tutti i reatini. L’evento che tutti attendono è l’”Estate Italiana” che in questa edizione, la seconda, ha deciso di unire le forze e collaborare con lo staff organizzatore del “Coriandolo Summer Festival” per creare un unico grande evento per animare le serate estive di Rieti, inserendo molte attività di tipo sportivo ma non solo.Luogo cardine in cui la manifestazione si svolgerà, da lunedì 17 giugno a giovedì 18 luglio, sarà il centro sportivo “Marco Gudini” di via Fratelli Cervi. «Siamo molto contenti di aver dato vita ad un unico grande staff che porterà Estate Italiana II Edizione ad essere l’evento clou dell’estate reatina» dichiarano gli organizzatori dell’evento, che buttano un occhio anche al futuro: «Vogliamo che Estate Italiana diventi, quest’anno e negli anni a venire, un punto di riferimento dell’estate reatina. Per questo stiamo lavorando già da alcuni mesi affinché tutto sia curato nei minimi dettagli».Sei saranno i tornei sportivi che si svolgeranno: due di calcio a cinque (Futsal Cup C5 e Futsal Cup C5 Over 35), una competizione di calcio a otto (Torneotto Centro Italia), una di padel (Padel Club Rieti) e due tornei “con la sabbia”, ovvero uno di Beach Volley e l’altro, novità di quest’anno, il Footvolley. Oltre allo sport, vi sarà tanta musica e divertimento: tutte le sere, difatti, sarà attivo il servizio bar “Terzo Tempo” e la pizzeria, il tutto accompagnato dal Dj Set. Inoltre ci saranno numerosissimi eventi a tema, da quello musicale all’intrattenimento ludico.La manifestazione, perciò, non si apre solo a tutti gli sportivi ma comprenderà un’ampia fascia di pubblico, dai grandi ai piccoli. Un grande evento aspetta Rieti, per cercare di movimentare una città che, a detta di molti, è oramai inadatta ai giovani. Non resta che aspettare, per poi goderci una nuova "Estate Italiana".