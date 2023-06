Evade dai domiciliari in Sabina, arrestato di nuovo dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Passo Corese hanno tratto in arresto un quarantacinquenne originario dell’Egitto, ma da tempo domiciliato a Passo Corese, per evasione dagli arresti domiciliari.

I militari, durante un sevizio di controllo del territorio, non trovando l’uomo all’interno della sua abitazione, dov’è ristretto agli arresti domiciliari, disposti dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno immediatamente attivato le ricerche del cittadino straniero, che, nel volgere di poco tempo, è stato rintracciato nel centro del popoloso borgo sabino.

L’uomo, che non è stato in grado di fornire ai Carabinieri intervenuti alcuna plausibile giustificazione per l’allontanamento dal luogo di detenzione, è stato tratto in arresto in flagranza di evasione e successivamente ricondotto presso la propria abitazione, dov’è stato nuovamente posto agli arresti domiciliari.