RIETI - Rilievi che hanno dato esiti parametrici ancora troppo elevati in conseguenza dei quali è stato deciso a scopo precauzionale di non far rientrare in casa per la notte gli inquilini all'interno degli appartamenti al civico di via Carlo Sforza completamente evacuato.



Questa mattina sul posto è di nuovo intervenuta una squadra specializzata Nbcr dei vigili del fuoco che sta effettuando ulteriori rilievi e darà supporto alla ditta specializzata in autospurghi che si occuperà della bonifica e della pulizia della rete fognaria per eliminare eventuali residui di liquidi che presumibilmente hanno causato evaporazioni ed esalazioni di sostanze chimiche.



Al momento comunque rimane ancora difficile definire con certezza la sostanza che sta creando panico e tensione in via Carlo Sforza. Infatti anche se dai rilievi strumentali la sostanza risulta essere acido cianitrico non si esclude la possibilità dei cosiddetti "falsi positivi".



Saranno ora i prelievi effettuati dalla rete fognaria e le successive analisi di laboratorio a fornire la certezza assoluta sulla sostanza incriminata.

Luned├Č 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA