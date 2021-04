A Colle di Tora torna nel weekend l’Europeo Enduro

RIETI - Colle di Tora si prepara a vivere una due giorni di alto livello. Sabato 17 e domenica 18 aprile prende il via, in provincia di Rieti, la prova di apertura dell’Europeo Enduro 2021, che poi farà tappa anche in Repubblica Ceca, Polonia e Olanda.



Sia sabato che domenica sono previsti tre giri da 55 chilometri l’uno con tre Prove Speciali e due Controlli Orari.

Nella tappa organizzata dal Moto Club Valturano si confronteranno con il cronometro giovani piloti e atleti più esperti. Numerose le classi: Youth U21, J1 U23, J2 U23, 250 2T, Over 250 2t, 250 4t, Over 250 4t, Senior, Donne e Team.



Contemporaneamente al campionato continentale, domenica 18 aprile andrà in scena anche il Trofeo Valturano. Cinque le categorie: Cadetti, Junior, Senior, Major e Veteran. La gara prevede tre giri e due Controlli Orari. A causa delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria la competizione è consentita, rigorosamente senza la presenza del pubblico.



Inizialmente prevista sempre a Colle di Tora nell’aprile dello scorso anno, la prova di apertura dell’Europeo Enduro è stata poi rimandata a causa dell’emergenza Covid 19.



In termini sportivi, sarà una stagione emozionante, perché dopo l'anno di interruzione involontaria dell'Europeo, tutti attendono di vedere all’opera i promettenti talenti dei paesi al via, in particolare nella classe 125, che ospita i piloti più giovani.



Il Motoclub Valturano ha avuto la sfortuna di non poter ospitare la gara lo scorso anno e affronta oggi l’avventura con una motivazione ancora maggiore.



«Le condizioni odierne consentono il regolare svolgimento della gara - spiega Daniele Rossi a capo del Motoclub Valturano, che in questi mesi ha lavorato all’allestimento del percorso e all’organizzazione di una gara di qualità - Sono molto contento ed entusiasta di poter finalmente coronare questo sogno, ce la stiamo mettendo tutta per vivere al meglio questa gara di grande livello – aggiunge Rossi - Sia io che i miei ragazzi siamo molto motivati e abbiamo lavorato duramente. Tra poco si accenderanno i riflettori sulla valle del Turano, i motori sono caldi, sono arrivati i primi piloti dall'Olanda e presto ne arriveranno da tutta Europa, Italia compresa. La nostra nazione vede un buon numero di iscritti, compresi campioni come Oldrati, Espinasse, Kitonen, Bernardini e Micheluz, solo per citarne alcuni. Il mio ringraziamento è per tutti I ragazzi del Motoclub, i nostri sostenitori, le autorità locali, gli enti e chiunque crede in noi».



Maggiori informazioni sul sito italianoenduro.com .

© RIPRODUZIONE RISERVATA